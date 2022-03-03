Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika
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Zonguldak'tan kısa kısa

03.03.2022 14:14
Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak-İstanbul kara yolunda sis ve yağmur etkili oluyor.

Zonguldak- İstanbul kara yolunda sis ve yağmur etkili oluyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle Zonguldak-İstanbul kara yolunun bazı kesimlerinde görüş mesafesi azaldı.

Sürücüler, görüş mesafesinin düştüğü kara yolunda zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Ereğli'de toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı

Ereğli Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısının ikinci oturumu yapıldı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifinin artan maliyetler nedeniyle toplu taşıma ücretlerine zam yapılması talebi meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre sivil biniş ücreti yüzde 35 artış ile 5 liraya, öğrenci biniş ücreti de yüzde 44 artışla 3,75 liraya yükseltildi.

Zamlı tarifeler, 10 Mart'tan itibaren uygulamaya girecek.

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Zonguldak, İstanbul, Ereğli, Zam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika


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