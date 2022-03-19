Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

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Zonguldak'tan kısa kısa

19.03.2022 12:51
Zonguldak'tan kısa kısa

Türk Kızılay Zonguldak Şubesinin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamadığından ertelendi.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesinin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamadığından ertelendi.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Serap Elibol, yaptığı konuşmada, olağan genel kurulunu gerçekleştirmek için toplandıklarını belirterek, "Kurula katılan üyelerimizin yapılan yoklamaları neticesinde olağan kongremizin başlayabilmesi için çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak Türk Kızılay Zonguldak Şubemizin 2022 olağan kongresini açamıyoruz. Kongremiz 26 Mart'ta aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir." dedi.

Çoğunluğun sağlanamadığı olağan genel kurula, Vali Mustafa Tutulmaz ve bazı üyeler katıldı.

Kar yağışının ardından pazar yeri boş kaldı

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle pazar yeri boş kaldı.

Yüksek kesimlerde bir metreyi bulan kar yağışı sebebiyle Soğuksu halk pazarına az sayıda müşteri geldi, ürünlerin pek çoğu satılamadı.

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Zonguldak, Türk, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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