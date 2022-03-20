Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'tan kısa kısa

20.03.2022 13:32
Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde karla mücadele devam ediyor.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde karla mücadele devam ediyor.

Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını belirterek, "Sahadaki çalışmalarımızda gayretle emek harcayan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. İnsanımızın ulaşım güvenliği için önlemlerimiz de çalışmalarımız da devam ediyor." dedi.

Beşiktaş'ın kuruluş yıl dönümünü pasta keserek kutladılar

Beşiktaş'ın kuruluşunun 119. yıl dönümü, Zonguldak'taki taraftarlarca pasta kesilerek kutlandı.

Kentteki bir restoranda düzenlenen etkinlikte grup adına konuşan Abdullah Bakır, bu anlamlı gecede elde edilen gelirin tamamının Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışlanacağını bildirdi.

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta kardan kapanan 43 köy yolu ulaşıma açıldı Zonguldak'ta kardan kapanan 43 köy yolu ulaşıma açıldı Çatıdaki karları temizlerken canından oluyordu Çatıdaki karları temizlerken canından oluyordu

Vedat Öztürk, Zonguldak, Beşiktaş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
13:37 Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeni önlemler! Doğu Avrupa ülkelerinin korunması için Patriot Hava Savunma Sistemleri ilk kez görüntülendi
13:33 Kılıçdaroğlu, sahada çalışan partililere seslendi: Bizi eleştiren vatandaşlara hemen itiraz etmeyin
13:30 Chelsea'ye talip olan iş insanın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Tepki yağdı
12:55 Babasını öldürdü, daha sonra intihar süsü verdi! Çapraz sorguda cinayetin sebebini anlattı
12:49 Yakında nikah masasına oturacak Seda Sayan aşka geldi! Çağlar Ökten ile sarmaş dolaş dans etti
12:47 Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı
12:45 Eski sevgilisinin yüzüne yanıcı madde atan adamın ev hapsi kaldırıldı! Öfkeli kadın: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı
12:38 Uğurcan Çakır rekor ücretle transfer oluyor! Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da göz hapsine aldı
12:35 Ukrayna'da çocuklar insan tacirlerinin eline düşüyor, genç kızlar tecavüze uğruyor! UNICEF verileri açıkladı
12:29 Çanakkale Köprüsü'ne pahalı diyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet, olmayan hizmettir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 13:43:13. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement