Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'tan kısa kısa

28.04.2022 15:47
Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, milli birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği Ramazan Bayramı'na bir kez daha milletçe kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi milletin önemsediği, insana mutluluk veren değerlerin en üst seviyeye çıktığı, dargınlık, kırgınlık ve küskünlüklerin sona erdiği, hoşgörü, sevgi, saygı, kardeşlik gibi duyguların yoğunlaştığı özel günler olduğunu aktaran Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerifin ardından ulaştığımız mübarek Ramazan Bayramı'nın milli ve manevi değerlerimizin güzelliğini yüreğimizde hissettiğimiz, mutlu olduğumuz, duyarlılıklarımızı gözden geçirdiğimiz güzel günlere vesile olacağına inanıyorum. Ramazan Bayramı'nda eş, dost, akraba ziyareti ya da tatil amacıyla trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın sevenlerine, yakınlarına ve bekleyenlerine güven içerisinde ulaşmaları için trafik kurallarına azami şekilde uymalarını, kural ihlalinde bulunmamalarını güvenli ulaşım açısından önemli görüyorum."

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Madenci Anıtı'nda kutlanacak

Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Madenci Anıtı'nda kutlanacak.

Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan (GMİS) yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Pazar günü saat 11.00'da İstasyon Caddesi'nde toplanılmasının ardından pankart ve sloganlarla kentin simgesi Madenci Anıtı'na yürüyüşe geçilecek.

Yürüyüş sonrası Madenci Anıtı Alanı'nda konuşmalar yapılacak.

Program müzik dinletisiyle sona erecek.

Zonguldak BEÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın katılımıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, imzalanan iş birliği protokolünde okul ve kurumlarda bulunan yöneticilerin vizyonlarına katkı sağlaması, mesleki yeterlilik ve donanımın artırılması, motivasyonlarının ve öğretimsel liderlik özelliklerinin geliştirilmesi, buna bağlı olarak eğitim öğretimin tüm boyutlarıyla beraber okul profilinin iyileştirilebilmesi ve sunulan eğitim öğretim kalitesinin arttırılması amaçlandığı ifade edildi.

YORUMLAR
500
Cami ve türbelerde bayram temizliği Cami ve türbelerde bayram temizliği Sancaktepe'de bayram öncesi öksüz ve yetim çocuklar unutulmadı Sancaktepe'de bayram öncesi öksüz ve yetim çocuklar unutulmadı

Ramazan Bayramı, Zonguldak, 1 Mayıs, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
15:51 ABD ve Rusya esirleri Ankara'da takas etti! İşte film sahnelerini andıran görüntüler
15:50 Kulislerde bomba etkisi yaratacak anket sonucu! Kazanan tarafı yüzde 28'lik kesim belirleyecek
15:46 DEVA Partisi'nin seçim kararına Karamollaoğlu'ndan yanıt: Garipsemiyorum
15:37 Gelecek Partisi'nden "seçim" çıkışı: Parti olarak gireceğimizi ilk biz açıkladık
15:37 Danıştay Savcısı mütalaasını açıkladı: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuksuz!
15:37 Yıllarca istismara maruz kaldığını söyleyen genç kız: Zara Phythian beni eşiyle ilişkiye girmem için zorladı
15:28 Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımları yine çok cesur! Deniz sezonunu açtı, bikiniyle poz verdi
15:22 Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 108 milyar 916 milyon dolara geriledi
15:18 "Beni taciz ediyorsun" diyerek saldırmış! Aile hekiminin burnunu kıran 19 genç, adli kontrolle serbest bırakıldı
15:05 Rusya'dan Japonya hamlesi: 8 diplomat sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 16:02:31. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement