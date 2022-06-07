Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ta "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında trafik eğitim parkında çocuklara trafik kuralları anlatıldı.
Kozlu Trafik Eğitim Parkı'ndaki etkinlikte öğrencilere akülü araç kullandırıldı, trafik kuralları öğretildi. Öğrenciler sıfır atık eğitimi de aldı.
Öğrencilerden Sudenur Mankır, gazetecilere, jandarmanın kendilerine yol kurallarını öğrettiğini belirterek, "İlk kez araç kullandım. Çok güzel ve heyecanlı deneyimdi. Yaya önceliğini, trafik lambalarının önemini öğrendik. Tabelalara uyacağız." dedi.
Soykan Satuk da etkinlikte çevre kurallarını, sağlıklı beslenme konularını öğrendiklerini ifade etti.
Alaplı
Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesinin, "Özel Program ve Proje Okulu" uygulayan eğitim kurumları kapsamına alındığı bildirildi.
AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, gazetecilere, gelecek eğitim ve öğretim yılından itibaren Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesinin "nitelikli okul" kapsamında sınavla öğrenci alacağını kaydetti.
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