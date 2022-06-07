Öğrencilerden Sudenur Mankır, gazetecilere, jandarmanın kendilerine yol kurallarını öğrettiğini belirterek, "İlk kez araç kullandım. Çok güzel ve heyecanlı deneyimdi. Yaya önceliğini, trafik lambalarının önemini öğrendik. Tabelalara uyacağız." dedi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Türkiye, Alaplı, Kozlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.