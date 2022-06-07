Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika
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Zonguldak'tan kısa kısa

07.06.2022 17:00
Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ta "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında trafik eğitim parkında çocuklara trafik kuralları anlatıldı.

Zonguldak'ta "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında trafik eğitim parkında çocuklara trafik kuralları anlatıldı.

Kozlu Trafik Eğitim Parkı'ndaki etkinlikte öğrencilere akülü araç kullandırıldı, trafik kuralları öğretildi. Öğrenciler sıfır atık eğitimi de aldı.

Öğrencilerden Sudenur Mankır, gazetecilere, jandarmanın kendilerine yol kurallarını öğrettiğini belirterek, "İlk kez araç kullandım. Çok güzel ve heyecanlı deneyimdi. Yaya önceliğini, trafik lambalarının önemini öğrendik. Tabelalara uyacağız." dedi.

Soykan Satuk da etkinlikte çevre kurallarını, sağlıklı beslenme konularını öğrendiklerini ifade etti.

Alaplı

Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesinin, "Özel Program ve Proje Okulu" uygulayan eğitim kurumları kapsamına alındığı bildirildi.

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, gazetecilere, gelecek eğitim ve öğretim yılından itibaren Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesinin "nitelikli okul" kapsamında sınavla öğrenci alacağını kaydetti.

YORUMLAR
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Miniklerden 'sıfır atık' temalı kareografi gösterisi Miniklerden 'sıfır atık' temalı kareografi gösterisi Öğrenciler trafik eğitim parkında araç kullanarak kuralları öğrendi Öğrenciler trafik eğitim parkında araç kullanarak kuralları öğrendi
Kaynak: AA

Zonguldak, Türkiye, Alaplı, Kozlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

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