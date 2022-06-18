Zonguldak'tan kısa kısa

Büyük Birlik Partisi (BBP) Ereğli İlçe Başkanı Yusuf Karaoğlu, Genel Başkan Mustafa Destici'nin katılımıyla olağan ilçe kongrelerini gerçekleştireceklerini bildirdi.

Karaoğlu, yazılı açıklamasında, 19 Haziran Pazar günü Tatoğlu Kültür Merkezi'nde saat 14.00'de Genel Başkan Destici'nin de katılacağı kongre öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Birlik ve beraberlik içerisinde kongreye gideceklerini aktaran Karaoğlu, tüm halkı genel kurula beklediklerini ifade etti.

Zonguldak'ta YKS heyecanı

Valilikten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili alınan trafik tedbirleri neticesinde trafiğe bağlı herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtildi.

Trafik akışının sağlandığı, sınava geç kalan ve kimliğini unutan 11 öğrenciye yardımcı olunarak kimlikleri çıkartılmak suretiyle sınava yetiştirildiği ifade edildi.