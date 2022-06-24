Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika
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Zonguldak'tan kısa kısa

24.06.2022 14:55
Zonguldak'tan kısa kısa

Türk Hava Kurumu (THK) Ereğli Şubesince düzenlenen model uçak kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Türk Hava Kurumu (THK) Ereğli Şubesince düzenlenen model uçak kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Şube hizmet binasında düzenlenen törende konuşan Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, havacılığı sevdirmek, el becerilerini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Kurs eğitmenlerinin Eskişehir'den geldiğini anlatan Hasçelik, "Yaklaşık 3 ay süren kurslarımıza katılan 10 kursiyerimize teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu 10 kursiyerimiz artık öğretici de oldular. İlçe genelinde düzenleyeceğimiz kurslarda farklı bir yerden öğretici getirmemize gerek kalmadı." dedi.

Kursiyerlere sertifikaları Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş ve Ereğli Ziraat Odası Başkanı Adil Pulat tarafından verildi.

Devrek Belediyesi araç filosunu genişletti

Devrek Belediyesi, araç filosuna son 3 yılda 6 araç ve iş makinesinin yanı sıra 2 mobilet kattı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri 2019 yılından itibaren öz kaynakları ve hibe yoluyla belediyeye bir çöp kamyoneti, bir iş makinesi, bir kar küreme, bir cenaze nakil, iki hafif ticari araç ile iki mobilet kazandırdıklarını belirtti.

Devrek Belediyesinin araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini aktaran Bozkurt, "Eksikliğini hissettiğimiz hizmet aracı ve iş makinelerini belediyemize kazandırmaya devam ediyoruz. Son olarak aldığımız 5+1 yolcu ile 4 cenaze taşıma kapasitesi olan soğutuculu cenaze nakil aracımız hizmet vermeye başladı. 3 yıllık görev süremiz içerisinde 6 iş makinesi ve hizmet aracının yanı sıra 2 mobileti belediyemize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

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