Zonguldak'tan Kosova'ya gelin gitti
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Sinem Bükrük, Kosava Türk'ü Güney Kupa ile evlendi.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:06 Kaynak: İHA
'ın Devrek
ilçesinde yaşayan Sinem Bükrük, Kosava Türk'ü Güney Kupa ile evlendi.
Zonguldak Belediyesi'nden Eeekli Osman-Türkan Bükrük ailesinin kızı Sinem Bükrük, Kosova
'da yaşayan Nazende-Ramiz ailesinin oğlu ve konsoloslukta çalışan Güney Kupa ile Devrek Yaşam Parkta düzenlenen muhteşem düğün töreni ile dünya evine girdi. Düğün törenine, Güney-Sinem çiftinin ailesi akrabaları ve davetliler katıldı. Canlı müzik eşliğinde başlayan düğün töreni gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.
Gece boyunca Sinem-Güney çiftinin mutlulukları gözlerinden okundu. - ZONGULDAK
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