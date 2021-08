Zonguldak'tan yangın bölgesine 100 binin üzerinde maske gönderdiler - Son Dakika

Zonguldak'ta bir süre önce açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı maske fabrikası, yangın bölgesine 100 bin adet koruyucu maske gönderdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere Muğla, Isparta'dan meydana gelen yangın felaketlerinin ardından Zonguldak'ta koruyucu solunum maskeleri üreten MFA Maske, bölgedeki mücadeleye destek olmak üzere 100 binin üzerinde maskenin gönderimini sağladı.

Bölgede gündelik yaşamı tehdit eden can ve mal kaybına yol açan bir durumun söz konusu olduğunu ifade eden MFA Solunum Koruyucu Ekipmanları Genel Koordinatörü Murat Uzun, "Mevcut duruma yangın demek eksik bir tabir olur. İnsanların fiziksel, sosyal ekonomik hayatını, gündelik yaşamlarını tehdit eden can ve mal kaybına yol açan ulusal boyuta neredeyse ulaşan bir olayı konuşuyoruz. Yerel imkanlarla müdahale edilemiyor. Uluslararası boyuta kadar uzanan bir yardım desteği var. Küçük bir afetten değil yangın kaynaklı büyük bir afetten bahsediyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. En önemlisi şu anda yangınla mücadelede büyük bir özveriyi ortaya koyan kamu, özel ve sivil kahramanlara kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten büyük bir afetle karşı karşıyayız" diye konuştu.

"Bir kamyon maskemizi bölgeye sevk ettik"

Temas sağladıkları orman bölge şeflikleri, kriz masaları ve toplanma merkezlerine 100 binin üzerine FFP-2, FFP-3 maskeleri başta olmak üzere aktif karbonlu maskeler ve tam yüz gaz maskeleri ile filtrelerini ulaştırdıklarını anlatan Murat Uzun, şöyle devam etti:

"Yangınla mücadele profesyonellik isteyen önemli müdahaleler gerektiren teknik bir konu. En önemli yardımcılardan birisi de solunum koruyucu maskeler. Diğer yangın ekipmanlarında olduğu gibi önemli bir yer tutuyor. Eğer bunlarda önemli bir eksiklik söz konusu olabilir. Mücadele eksik kalabilir, yarım kalabilir. Bu noktada en can alıcı müdahalesini yapan ekiplerin hem onlara yardımcı olan ekiplerin arka planda da normal vatandaşların açıkçası solunum koruyucu maskeye ihtiyaçları var. Bize bu konuyla ilgili yoğun talepler meydana geldi. Yangının ilk ortaya çıkması ve afete dönüşmesiyle birlikte ticareti bir kenara bıraktık. Hemen bir beyanatta bulunduk. O bölgeyle temasa geçtik. Bölgenin solunum koruyucu maske ihtiyaçlarını karşılama noktasında koşulsuz, bedelsiz bir kamyon maskemizi bölgeye sevk ettik. Şu anda belirlenmiş olan, temas sağladığımız orman bölge şeflikleri de dahil olmak üzere kriz masalarına toplanma merkezlerine 100 binin üzerinde FFP-2, FFP-3 solunum koruyucu maskeler, aktif karbonlu maskeler tam yüz gaz maskeleri ve filtreleri ulaştırmış bulunmaktayız. Arkadaşlarımız bunun dağıtımını gerçekleştiriyor. Az önce yine Manavgat'tan bir talepte bulunuldu. Bu taleplerle ilgili de aksiyonumuzu hemen aldık."

"Büyük bir duyarlılık söz konusu"

Ulusal boyutta çalıştıkları büyük firmaların kendileriyle irtibata geçip maske ihtiyacına katkı sağlamaya çalıştığını anlatan Murat Uzun, büyük bir duyarlılığın olduğunu ifade etti. Uzun, "Türkiye genelinde ulusla boyutta çalıştığımız büyük firmalarımızdan bizimle iletişime geçip oradaki solunum koruyucu maske ihtiyacına katkı sağlamak isteyen firmalar var. Büyük bir duyarlılık söz konusu. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan kurumlar resmi tedarik de sağlıyorken diğer taraftan biz de vatandaşlarımızın yanında olmak için üzerimize düşeni eksiksiz yapmaya çalışıyoruz.

Bu ihtiyaçlar bize düzenli olarak geliyor. Gün boyunca ya da hafta boyunca bu iş ortadan kalkana kadar biz yardımımıza, oraya koşulsuz desteğe devam edeceğiz. Bu gücümüz var. Oranın solunum koruyucu maske ihtiyacını karşılamak güçteyiz. Bu desteği sağlamaya sonuna kadar devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Şu an mücadele dönemi, en hassas dönem"

Afetin etkisini minimuma indirip yok etmek için mücadele verildiğini anlatan Genel Koordinatör ve afet acil durum uzmanı Murat Uzun, yangın ve doğal afetlere ilişkin de şöyle dedi:

"Bugün Milas, Bodrum, Marmaris, Manavgat bölgesinde Isparta dahil olmak üzere başlayan yangınlar büyük bir afettir. Bir deprem neyse bu yangınlar o boyuttadır. Nem oranı yüzde 8'lere düşmüştür. İnanılmaz bir kuruluk söz konusudur. Yangının ortaya çıkması için üç sebep gerekir. Yanıcı madde, orada ağaçlar zaten var. Geri kalan kısım ısı ve oksijen. Şu anda bu üçü var. Kuru bir hava, nem yok. En ufak bir ısınmada ve yangının kendi tozunun dahil ileriye gittiğinde yeni yangınlara sebep olduğu, yaprak tanesinin kıvılcımı yüz iki yüz metre ötedeki bir alanı tutuşturmaya yeterli vaziyette. Yani turnike yapıyor. Atlıyor, yayılıyor. Çok büyük bir mücadele var. Yapılması gereken öncelikle can kaybını önlemek. Yerleşim alanlarını güvende tutmak. Bu konuda devletimiz ve oradaki görevlilerimiz üzerine düşeni büyük bir gayretle yerine getirmeye çalıştığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal medya üzerindeki polemikleri, siyasileştirmeleri ya da farklı eleştirileri bence dikkate almaması lazım. Bu konuda şunu çok rahat söyleyebilirim. Afette dört evre vardır. Zarar azaltma, hazırlıklı olma, müdahale ve iyileştirme dönemidir. Şu anda müdahale dönemi. En hassas dönemdir. Can ve mal kaybını minimuma indirmek ve oradaki hasarı bir an önce yok etmek, tehlikeyi ortadan kaldırmak, yangını söndürmek, afetin etkisini minimuma indirip yok etme için mücadele var. Savaşta cephe neyse şu anda yangınla müdahale odur." - ZONGULDAK