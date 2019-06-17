"Zonguldak taş kömürü çıkarma işini dünya standartlarına getirdi"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Zonguldak'taki taş kömürü Türkiye'de başka yerde yok. Çelik üretimi için vazgeçilmez bir ürün. Zonguldak taş kömürü çıkarma işini dünya standartlarına getirdi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Zonguldak'taki taş kömürü Türkiye'de başka yerde yok. Çelik üretimi için vazgeçilmez bir ürün. Zonguldak taş kömürü çıkarma işini dünya standartlarına getirdi." dedi.

Vali Bektaş, Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda düzenlendiği basın toplantısında, kentle ilgili çeşitli alanlarda bilgi verdi.

Bölgede devletin ve özel sektörün kömür madenleri alanında büyük yatırımlar ve atılımlar gerçekleştirdiğine dikkati çeken Bektaş, şunları kaydetti:

"Zonguldak'taki taş kömürü Türkiye'de başka yerde yok. Çelik üretimi için vazgeçilmez bir ürün. Onun için Kardemir ve Erdemir burada. Geçen gün madene gittik. 'Yarı otomasyon sistemi' diye bir şey düşünmüşler, kurmuşlar ve çalışıyor. Yarı otomasyon sistemiyle yapılan gerçekten Zonguldak için bir devrim. Mühendislerin de işçilerin de gözlerinin içi gülüyordu. İşçi başına çıkarılan kömür arttı. Zonguldak taş kömürü çıkarma işini dünya standartlarına getirdi. İş kazası riskini çok azaltıyor. TTK kendini geliştiriyor."

Ruhsatsız işletilen kömür ocağı konusuna da değinen Vali Bektaş, "Ocaklarda meydana gelen kazalarda birçok işçi hayatını kaybetti. Artık işçi ölümü yaşamak istemiyorum. Meclis görevini yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışma yaptı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ve biz de görevimizi yapıyoruz. Kaçak madenciliğin gündemimizden kesin olarak çıkması gerekiyor." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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