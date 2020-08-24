Zonguldak taşkömürüyle birlikte doğalgaz rezerviyle enerji üssü olmaya aday - Son Dakika

Zonguldak taşkömürüyle birlikte doğalgaz rezerviyle enerji üssü olmaya aday

ZONGULDAK Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, kentin 175 kilometre açığında bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle ilgili lojistik üssünün Zonguldak olacağını düşündüklerini söyledi.

Zonguldak taşkömürüyle birlikte doğalgaz rezerviyle enerji üssü olmaya aday, System.String[]

ZONGULDAK Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, kentin 175 kilometre açığında bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle ilgili lojistik üssünün Zonguldak olacağını düşündüklerini söyledi. Zonguldak'ın taşkömürüyle Cumhuriyetin sanayileşmesine önemli görev üstlendiğini ifade eden Demir, "Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos endüstri bölgesiyle, limanıyla, serbest bölge imkanlarıyla emre amade arazileriyle bu işte söz sahibi olacağını, üretilecek doğalgazı Zonguldak üzerinden Türkiye ve dünya ekonomisiyle buluşturacağımızı tahmin ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildiğini açıklamasının ardından rezerve en yakın kent olan Zonguldak'ta heyecan devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayileşmesinde taşkömürü üretimiyle yıllarca hizmet veren Zonguldak'ın doğalgaz rezerviyle enerji üssüne dönüşmesini uman vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir de oda olarak gelişmeleri ve Zonguldak ekonomisine nasıl katkılar yapabileceği hususunda çalışmalarımı sürdürdüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ülke için çok önemli ve büyük müjde olduğunu ifade eden Demir, devam eden keşif çalışmalarında daha çok rezerv bulunacağını da düşündüklerini söyledi.   Türkiye'yi her anlamda daha güzel günlerin beklediğini belirten Demir, "Petrol ve doğalgazda yüzde 98'leri bulan dışa bağımlılık ayağımızda pranga gibi bizi ayağa çeken durum var. Sayın Cumhurbaşkanın verdiği müjde bu anlamda çok önemli. İlk etapta keşfi yapılan 320 milyar metreküplük bir rezervden bahsediyoruz. Biz madenciler şunu biliriz ki kömür, petrol ve doğalgazda keşif yapılan yerlerin etrafında daha fazla rezerv olabilir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de konuşmasında buna işaret etti. Ülkemizi her anlamda çok daha güzel günler bekliyor diyebiliriz. Doğalgazdaki dışa bağımlılığımızı azaltacak, uluslararası piyasadaki etki kapasitemizi yükseltecek bu buluş çok önemli. Bakanımız Berat Albayrak ile başlayan çalışmaların bakanımız Fatih Dönmez ile devam ettirilmesinden çok sevinçliyiz." dedi. 'DOĞALGAZ, FİLYOS ENDÜSTRİ BÖLGESİNDEN KARAYA ÇIKARTILABİLİR' Demir, Zonguldak'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sanayileşmesine kadar tüm etkenlerinde taşkömürü üretimiyle hizmet verdiğini söyledi. Zonguldak'ın ülkenin gelişmesinde 1990'lı yıllarda kömürüyle verdiği desteği, 2000'li yıllarda doğalgaz rezerviyle vermeyi sürdüreceğini söyleyen Demir, şöyle dedi:

"Haritayı önümüze koyduğumuzda doğalgaz keşfi yapılan yere baktığımızda doğalgaz rezervinin Zonguldak açıklarında bulundu. Hem mevcutta hem de gelecekte bu işin lojistiği ve kara çalışmaları Zonguldak üzerinden yürüyeceği gibi gözüküyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den şöyle bir talebimiz var. Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayileşmesine bu kadar emeği geçmiş, bu uğurda 5 bin insanını şehit vermiş, onbinlerce insanını meslek hastalığından feda ederek ülkeye bunca emek vermiş Zonguldak manevi jesti de hak eder diye düşünüyorum. Ülkemize faydası olsun ama bu işin isimlendirme aşamasında da Zonguldak'a da bir jest yapılırsa burada kurulacak üretim tesisine Zonguldak adı verilirse bizlerde Zonguldaklılar olarak da çok memnuniyet duyacağız. Doğalgaz denizde üretilecek ama işlenmesi ve depolanması gibi bir takım hizmetler karada olacak. Filyos'un Endüstri bölgesiyle, limanıyla, serbest bölge imkanlarıyla emre amade arazileriyle bu işte söz sahibi olacağını, üretilecek doğalgazı Zonguldak üzerinden Türkiye ve dünya ekonomisiyle buluşturacağımızı tahmin ediyoruz."


Metin Demir, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 15:50

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zonguldak taşkömürüyle birlikte doğalgaz rezerviyle enerji üssü olmaya aday - Son Dakika

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