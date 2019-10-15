Son Dakika Haberleri: Zonguldak tavsiye üzerine başladı, taleplere yetişemiyor
Son Dakika Güncel Zonguldak tavsiye üzerine başladı, taleplere yetişemiyor

Zonguldak tavsiye üzerine başladı, taleplere yetişemiyor

1 saat önce

Tavsiye üzerine başladı, taleplere yetişemiyorZonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan İsmet Koç (59), 5 yıl önce emekli olduktan sonra bir arkadaşının ABD'den getirttiği 'Ameraucana' cinsi tavuklarla yeşil yumurta üretimine başladı.

Tavsiye üzerine başladı, taleplere yetişemiyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan İsmet Koç (59), 5 yıl önce emekli olduktan sonra bir arkadaşının ABD'den getirttiği 'Ameraucana' cinsi tavuklarla yeşil yumurta üretimine başladı. Tanesi 10 liradan satılan yumurtanın birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen İsmet Koç, Azerbeycan'a dahi yumurta gönderdiğini ve taleplere yetişemediğini söyledi.

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'ndan emekli İsmet Koç ve eşi Ayşe Koç, evinin bahçesinde tavuk beslemeye başladı. İsmet Koç, 6 yıl önce bir arkadaşının Amerika'dan getirttiği 'Ameraucana' cinsi 8 yeşil yumurtadan civciv çıkarttı. Kısa sürede tavuklarını çoğaltan İsmet Koç, arkadaşının tavsiyesi üzerine yeşil yumurta ticaretine başladı. Tanesi 10 liradan yumurtaları satan İsmet Koç, Türkiye'nin birçok noktasının yanı sıra Azerbaycan'a da yumurta gönderiyor. Kümesindeki 150 tavuktan 50'si yeşil yumurtlayan İsmet Koç, kazandıkları parayla eşi Ayşe Koç'un bireysel emeklilik ücretini ödediğini ve bu sayede emekli olacağını söyledi. Hobi olarak başladıkları tavuk yetiştiriciliğinin geçim kapısı olduğunu ifade eden İsmet Koç, Türkiye'de bunu ilk tanıtanlardan biriyim. Tüm illere göndermişimdir. Azerbaycan'dan çok büyük talep var. Ben bunu karşılayamıyorum. Ben gençlere bu mesleğe sokmaya çalışıyorum. Onlar satamamaktan korkuyorlar. Ben onlara korkmamalarını bu işi yapmalarını istiyorum. Yeter ki üretin, çalışınö dedi.

BU YUMURTADAN YİYEN MUTLU OLUYOR

Yeşil yumurtanın birçok hastalığa iyi geldiğini ifade eden İsmet Koç, satın alan ve yetiştiriciliğe başlayan kişilerinde bunu anladığını söyledi. Tavukların gezmesi ve sağlıklı beslenmesi gerektiğini anlatan İsmet Koç, şöyle dedi

Bu tavuklar gezen tavuk. Bu yumurtalar diğerlerinden çok farklı. Diğer tavuklar hapiste. Yiyor yumurta veriyor. O mutsuz. Bu hayvanlar mutlu. Bunlar geziyor, eğleniyor. İnsanların bundan her gün bir tane yemesi gerekiyor. Bu yumurtalar insanları mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımıza da sesi kısılmaması için bu yumurtalardan gönderdik. Sıfır kolesterolü var.

Ayşe Koç ise tavuklara sevgiyle bakılması durumunda verimlerinin de arttığını anlatarak işsiz gençlerin yeşil yumurta üreticiliği yapmasını istedi.

Zonguldak tavsiye üzerine başladı, taleplere yetişemiyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tel Abyad'da teröristlere ait binalardaki işaretler dikkat çekti
İngiltere'den Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması: Lisansları incelemeye aldık İYİ Parti İlçe Başkanlığı'ndan Bahçeli hakkında skandal paylaşım YPG/PKK, TSK envanterindeki benzer silahlarla sivilleri vuruyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:36:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak tavsiye üzerine başladı, taleplere yetişemiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]