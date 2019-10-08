Son Dakika Haberleri: Zonguldak tehlike yaratan dev kaya düşürüldü
Son Dakika Güncel Zonguldak tehlike yaratan dev kaya düşürüldü

Zonguldak tehlike yaratan dev kaya düşürüldü

31 dakika önce

Zonguldak-İstanbul Karayolu'nda dik yamaçta bulunan kaya, tehlike oluşturması üzerine düşürüldü.

Zonguldak- İstanbul Karayolu'nda dik yamaçta bulunan kaya, tehlike oluşturması üzerine düşürüldü.

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi kavşağı mevkiindeki yamaçta geçen yıl Şubat ayında heyelan meydana gelirken, yamaçta bulunan kayanın tehlike oluşturması üzerine çalışma başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde yapılan çalışma sonucu dik yamaçta bulunan dev kayanın düşürülmesi için trafik kesildi. Ekipler, tehlike yaratan kayanın kontrollü olarak düşmesini sağladı. Ekipler, iş makineleriyle taşı yol kenarına aldıktan sonra trafik tekrar açıldı. Yoldan geçen sürücüler, dev kayayı görünce şaşkınlık yaşadı.

Zonguldak tehlike yaratan dev kaya düşürüldü

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:01 Kaynak: DHA
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