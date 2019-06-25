Son Dakika Haberleri: Zonguldak teknoparkta yazılım firması açıldı
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Zonguldak teknoparkta yazılım firması açıldı

47 dakika önce

GE İnovasyon projesi kapsamında desteklenen Kuantum Siber Güvenlik Yazılım, İnternet, Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri, Zonguldak Teknopark bünyesinde açıldı.

Zonguldak teknoparkta yazılım firması açıldı, System.String[]
KOSGEB AR-GE İnovasyon projesi kapsamında desteklenen Kuantum Siber Güvenlik Yazılım, İnternet, Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri, Zonguldak Teknopark bünyesinde açıldı.
Vali Erdoğan Bektaş, açılışta yaptığı konuşmada, Zonguldak'ta farkına varılmayan potansiyeller olduğunu ve kentin 100-150 yıllık geçmişiyle mevcut birikimleri olduğunu söyledi.
Sorunlar çözüldüğünde hızla yoluna devam edecek aktörler, birikimler, potansiyeller ve oluşumlar bulunduğunu ifade eden Bektaş, şöyle konuştu:
"Bunları siz içinde yaşayanlar çok göremeyebilirsiniz ama biz dışarıdan gelenler fark ediyoruz. Bunları hızla organize edip bir yola girmek istiyoruz. Bu çerçevede ciddi işler yapmaya çalışıyoruz. Zonguldak bir sanayi şehri olmak zorunda. En büyük imkanı, en büyük açılımı, en büyük birikimi budur. Bunu söylemeye devam edeceğim, beni birisi aksine inandırıncaya kadar. Ciddi geçmişi olan üniversitemiz var. Arayışlar içerisinde olan kurumlarımız var. Özel küçük gruplarımız var. Fırsat bulamamış kendi özel girişimcilerimiz var. Zonguldak'ın dar coğrafyasında dar imkanlarla bir şeyler yapmaya, başarmaya çalışan insanlarımız var. Teknoparktan, hocalarımızdan çok ciddi destek alıyoruz. Her toplantımızda üniversitemiz içimizde. TTK içimizde. El birliği içerisinde iyi bir yere doğru gidiyoruz. Bir gözünüz, kulağınız burada olsun. Buradaki 9 firmamızın hepsinin özel değeri var. Onlara hak ettikleri teşekkürü ve saygıyı sunalım."
Konuşmaların ardından Kuantum Siber Güvenlik Yazılım, İnternet, Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri'nin açılışı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:03 Kaynak: AA
Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel
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