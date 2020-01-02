Zonguldak temizlik görevlilerinin sokak köpeği ile kurduğu dostluk - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak temizlik görevlilerinin sokak köpeği ile kurduğu dostluk - Son Dakika

Zonguldak temizlik görevlilerinin sokak köpeği ile kurduğu dostluk

7 saat önce

Temizlik görevlilerinin sokak köpeği ile kurduğu dostlukZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sokak köpeğinin temizlik görevlileriyle kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor.

Temizlik görevlilerinin sokak köpeği ile kurduğu dostluk

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sokak köpeğinin temizlik görevlileriyle kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor. İki yıldır temizlik görevlilerinin peşinden ayrılmayarak sokak sokak temizlik görevlileriyle birlikte dolaşan 'Ayşe' ismi verilen köpek ilçede de ilgi odağı oldu.

Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Orhan Yavuz ve Ayhan Eğrilmez, iki yıl önce sokakta karşılaştıkları köpeğe bakmaya başladı. 'Ayşe' ismini verdikleri köpek, zamanla Yavuz ve Eğrilmez'e alışarak yanlarından ayrılmamaya başladı. Temizlik aracıyla görevli oldukları mahalleye giden Yavuz ve Eğrilmez'in peşinden giden 'Ayşe' sevimliliğiyle ilçede de tanınır oldu. Temizlik aracının gideceği tüm bölgeyi bilen ve aracın önünden giderek çöp konteynerlerinin önünde bekleyen 'Ayşe', aracın ayrılmasıyla birlikte peşinden koşarak bir diğer çöp konteynerinin önünde bekliyor. Çöp toplanan alanda adeta nöbet tutan Ayşe, çöp alındığı sırada alana kimseyi de yaklaştırmıyor. Kendisine verilen mamayı yediği sırada aracın hareket ettiğini görmesi ile yiyeceğini bırakarak yola koyuluyor.

İşçilerden Orhan Yavuz, Ayşe'nin tüm mesai saatleri boyunca yanlarından ayrılmayarak diğer sokak hayvanlarına karşı kendilerini koruduğunu söyledi. İlçe merkezi, Karga Mahallesi ve Orhanlar Mahallesi'nden sorumlu olduklarını belirten Orhan Yavuz, Ayşe yaklaşık 2 yıldır bizimle birlikte. Sabah vardiyasından başlar 24 saat hemen hemen bizlerle dolaşır. Çöplerin nerede olduğunu biliyor. Yolda gördüğü insanlara şefkatle yaklaşır. Bizi korumaya çalışır. Yolda bize eskortluk yaparak önümüzü açar. Çöpün yanına giderek orada bizi bekler. Çöp alanında yiyecek veriyoruz. Araç hareket ettiğinde bizi takip etmek için yiyeceği bırakır. Ereğli'de bizim gittiğimiz alanları bütününü dolaşıyor. dedi.

Zonguldak temizlik görevlilerinin sokak köpeği ile kurduğu dostluk

Orhan Yavuz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:44 Kaynak: DHA
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