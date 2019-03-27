Zonguldak Temizlik İşçisi, Mesai Arkadaşını Pompalı Tüfekle Öldürdü
51 dakika önce
Zonguldak Temizlik işçisi, mesai arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü(Tür: Yurt)
Zonguldak Temizlik işçisi, mesai arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:17 Kaynak: DHA
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