Son Dakika Haberleri: Zonguldak Temizlik İşçisi, Mesai Arkadaşını Pompalı Tüfekle Öldürdü

Zonguldak Temizlik İşçisi, Mesai Arkadaşını Pompalı Tüfekle Öldürdü

51 dakika önce

Zonguldak Temizlik işçisi, mesai arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü(Tür: Yurt)

Zonguldak Temizlik işçisi, mesai arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:17 Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Adam, Kuzeni Tarafından Sokak Ortasında Pompalı Tüfekle Vurularak Öldürüldü Belediye İşçisi, Mesai Arkadaşına Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı Otomobilinde Ölü Bulunan Kadın Muhtarın Kızı Merve, Aday Oldu Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:08:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak Temizlik İşçisi, Mesai Arkadaşını Pompalı Tüfekle Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]