Son Dakika Haberleri: ZONGULDAK Terör örgütü propagandası yapan 5 kişi adliyeye sevk edildi
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ZONGULDAK Terör örgütü propagandası yapan 5 kişi adliyeye sevk edildi

29 dakika önce

Terör örgütü propagandası yapan 5 kişi adliyeye sevk edildiZonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü propagandası yapan 5 kişi adliyeye sevk edildi
Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, sosyal medya hesaplarından suç ve suçluyu öven paylaşımlarda bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Antalya ve Bursa'da düzenlediği operasyonlarla 5 kişiyi gözaltına aldı.
5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.
ZONGULDAK Terör örgütü propagandası yapan 5 kişi adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:24 Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel
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