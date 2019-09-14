Zonguldak ters şeritten ilerleyen otomobil bir gencin hayatını söndürdü, sürücü serbest kaldı-2

Ters şeritten ilerleyen otomobil bir gencin hayatını söndürdü, sürücü serbest kaldı

İstanbul'da geçen 29 Temmuz'da yolun karşısına geçmek isterken ters şeritten gelen otomobilin çarpması sonucu 11 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Numan Altun'un(26) Zonguldak'ta yaşayan acılı ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına isyan etti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Esenyurt ilçesine bağlı Akevler Mahallesi 911 Sokak'ta meydana geldi. Bir sitede güvenlik amiri olarak çalışan Numan Altun'a, iş çıkışı evine gittiği sırada kırmızı ışıkta beklememek için ters şeride giren Murat Y.(27) yönetimindeki 34 ED 9927 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Numan Altun, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Numan Altun, 11 gün süren yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Murat Y., polisin tuttuğu tutanakta kusurlu bulunmasına rağmen çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada Numan Altun'un savrularak yere düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde aracın çarpmasıyla yere düşen Numan Altun'a araç sürücüsü Murat Y. ve çevredekilerin müdahalesi yer alıyor. Amatör olarak rap müziğiyle ilgilenen Numan Altun'dan geriye, youtube da açtığı kanalında seslendirdiği şarkılar kaldı.

AİLESİ SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİLİ

Memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyünde toprağa verilen Numan Altun'un emekli maden işçisi babası Ramazan ve annesi Hatice Altun, oğullarının düğün hazırlığını yaparken ölüm haberini alarak yıkıldı. Çocuklarının odasındaki eşyaları ve fotoğraflarını hatıra olarak saklayan Altun ailesi, otomobil sürücüsünün serbest bırakıldığını öğrenmeleriyle ikinci kez yıkıldı. Ramazan ve Hatice Altun çifti, çocukların mezarını ziyaret ederek acılarını dindirmeye çalışıyor. Polis tutanaklarını alan Ramazan Altun, kazanın ters şeritten gelen otomobilin üst geçitten indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen oğluna hızla çarptığının açıkça yazdığını söyledi. Buna rağmen sürücünün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını anlatan Ramazan Altun, şöyle dedi

Oğlum yoğun bakımdayken üçüncü gün damadımla birlikte kaza yerine gittim. Orayı görünce bir kez daha yıkıldım. Orası ölümlü bir kaza olacak yer değil. Benim oğlum toprağın altında yatıyor. Şimdi ben fotoğraflarına bakamıyorum. Benim ne hayallerim vardı. Vatandaş ise evine gidip rahatça yaşayacak. Bu hakim hangi vicdanla bu kişi serbest bırakıyor. Kırmızı ışık yanmış önünde araçlar var. Sen kendi yolundan gitmeyip bölünmeli yoldan ters yöne giriyor. 90 üstü hızla vurmasa oğluma bu kaza mümkün değil olmazdı. Aracın ön camı patlamış. Çocuğu nasıl görememiş. Yılda geniş. Ters yönde olduğu için çocuk aşağıdan gelen aracı gözler. Diğer yöne mantıken bakmaz ki. Oğluma söz kesip yüzük takacaktık. Çok hayat dolu biriydi. Müzik yapıyordu, aktifti. Hayatını düzene koymuştu ki bu acıyı yaşadık. Allah bize bir şekilde gösterdi acıyı. Normal bir kaza olsa kabul ederim ama normal bir kaza olmadığı için aklım mantığım almıyor. Ters istikamete girip bu cinayet gibi olayda oğlum hayatını kaybediyor. Ben cezasını alacağı güne kadar uğraşacağım. Buda bir cinayettir.

ANNE HATİCE ALTUN 'OĞLUMUN HAYALLERİ VARDI'

Mezar başında gözyaşlarını tutamayan Hatice Altun da, acısının hiç dinmediğini söyledi. Oğlunun hayalleri olduğunu anlatan Hatice Altun, Oğlum yerin altında toprakların altında. Allahım hiç dayanacak gücüm yok. Yavrum. Buraya geliyorum. Bağırıp bağırıp gidiyorum. Evimiz bomboş kaldı. Evlenecekti. Kurban bayramında nişan yapacaktık. Gelemedi ölüsü geldi yavrumun. dedi.