Son Dakika Haberleri: Zonguldak ters şeritten ilerleyen otomobil bir gencin hayatını söndürdü, sürücü serbest kaldı-2
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Zonguldak ters şeritten ilerleyen otomobil bir gencin hayatını söndürdü, sürücü serbest kaldı-2

27 dakika önce

ZONGULDAK Ters şeritten ilerleyen otomobil bir gencin hayatını söndürdü, sürücü serbest kaldı-2.

ZONGULDAK Ters şeritten ilerleyen otomobil bir gencin hayatını söndürdü, sürücü serbest kaldı-2

Zonguldak ters şeritten ilerleyen otomobil bir gencin hayatını söndürdü, sürücü serbest kaldı-2

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:32 Kaynak: DHA
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