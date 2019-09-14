Son Dakika Haberleri: Zonguldak ters şeritten ilerleyen otomobil bir gencin hayatını söndürdü, sürücü serbest kaldı-3
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Zonguldak ters şeritten ilerleyen otomobil bir gencin hayatını söndürdü, sürücü serbest kaldı-3

18 dakika önce

ZONGULDAK Ters şeritten ilerleyen otomobil bir gencin hayatını söndürdü, sürücü serbest kaldı-3.

ZONGULDAK Ters şeritten ilerleyen otomobil bir gencin hayatını söndürdü, sürücü serbest kaldı-3

Zonguldak ters şeritten ilerleyen otomobil bir gencin hayatını söndürdü, sürücü serbest kaldı-3

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:39 Kaynak: DHA
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