Zonguldak ters şeritten ilerleyen otomobil bir gencin hayatını söndürdü, sürücü serbest kaldı-3
18 dakika önce
ZONGULDAK Ters şeritten ilerleyen otomobil bir gencin hayatını söndürdü, sürücü serbest kaldı-3.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:39 Kaynak: DHA
ZONGULDAK Ters şeritten ilerleyen otomobil bir gencin hayatını söndürdü, sürücü serbest kaldı-3
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