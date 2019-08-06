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ZONGULDAK TOKİ evleri kura ile sahiplerini buldu

52 dakika önce

TOKİ evleri kura ile sahiplerini bulduZonguldak'ın, Gökçebey ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı planlanan 300 konutun sahipleri kura çekimiyle belli oldu.

TOKİ evleri kura ile sahiplerini buldu
Zonguldak'ın, Gökçebey ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı planlanan 300 konutun sahipleri kura çekimiyle belli oldu. Kuradan isimleri çıkanlar büyük sevinç yaşadı.
Gökçebey TOKİ 2'nci Etap Projesi'nin kura çekimi, Gökçebey Belediyesi'nin çay bahçesinde gerçekleşti. 200 adet 2+1 tipi konut ve 100 adet 3+1 tipi konut için başvuru yapan 679 kişi kura çekimini dikkatle izledi. Emekliler, engelliler, şehit yakınları ve normal başvurulardan oluşan kura çekimi TOKİ yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştirildi. Kuradan adı çıkanlar, büyük sevinç yaşayarak mutluluklarını yakınları ile paylaştı. Kura çekimine AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Gökçebey Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, Belediye Başkanı Vedat Öztürk ve bine yakın vatandaş katıldı.
'EVİM YOKTU HEP KİRADA YAŞADIM'
Maddi durumunun iyi olmadığını ve hep kirada yaşadığını belirten Vasfi çelik, kuradan isminin çıkmasının ardından duygulu anlar yaşadı. Çelik, Çok mutluyum, evim yoktu, maddi durumum da iyi olmadığından ev alacak durumumuz da yoktu. Hep kirada oturdum ve kirada yaşamaya devam ediyorum. Allah olmayanlara da nasip etsin. dedi.
ENGELLİ ANNE EV SEVİNCİNİ KIZIYLA YAŞADI
TOKİ'nin engelli kontenjanından başvuru yapan ve kurada ismi çıkan Nagehan Ustaoğlu, sevincini ise kızı ile paylaştı. Gözyaşlarına hakim olamayan Ustaoğlu, çok mutlu olduğunu söyledi.
OĞLUNA MÜJDELİ HABERİ TELEFONLA VERDİ
Oğlu için kura çekimini takip eden Mustafa Cebni'nin annesi Emine Cebni, oğluna müjdeli haberi telefon ederek verdi. Oğlu ile konuşan anne Emine Cebni, Mustafa 3+1 sana çıktı oğlum. sözleriyle müjdeyi verirken, heyecandan yerinde duramadı.
Zonguldak, Gökçebey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:25 Kaynak: DHA
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