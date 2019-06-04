ZONGULDAK TTK'da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyor

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmamız söz konusu değil

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'a: Ben Türk'üm, benimle ilgili ne demek istiyorlar?