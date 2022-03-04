ZONGULDAK - Tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı

04.03.2022 13:02

İbrahim Fikri Anıl Ortaokulundaki tatbikat Siren sesiyle birlikte öğrencilerin okulu tahliye etmesi AFAD yetkilileri ve öğretmenlerin nezaretinde bir araya gelen öğrenciler Zonguldak'ta okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İbrahim Fikri Anıl Ortaokulundaki tatbikat

Siren sesiyle birlikte öğrencilerin okulu tahliye etmesi

AFAD yetkilileri ve öğretmenlerin nezaretinde bir araya gelen öğrenciler Zonguldak'ta okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Tutulmaz ile Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve diğer ilgililer İbrahim Fikri Anıl Ortaokulundaki tatbikata katıldı.

İlk sirenle sınıfta "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayan öğrenciler, ikinci sirenle birlikte öğretmenlerinin koordinesinde okulun bahçesinde bir araya geldi.

Kent genelinde 458 okulda, 8 bin 492 personel ve 93 bin 188 öğrencinin tatbikata katıldığı öğrenildi.

ZONGULDAK - Tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı
ZONGULDAK - Tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı
ZONGULDAK - Tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı

YORUMLAR
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Zonguldak, Tatbikat, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı - Son Dakika


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