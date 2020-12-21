Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği toplantısı - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, toplantıda 2021 yılı gelir gider bütçesi ile 2021 yılı yatırım planı ve çalışma programının görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada Vali Tutulmaz'ın, şu ifadelerine yer verildi:

"İlimizin turizm değerleri üst düzeyde. Pek çok yerde olmayan endüstriyel miras ilimiz bünyesinde barınmaktadır. Bunun yanı sıra doğal güzelliklerimizin de iyi değerlendirilmesi gerekir. Geçmiş yıllarda ülkemizde adından çok bahsettiren Zonguldak'ın yeniden eski günlere kavuşmasına imkan sağlayacak alternatifler üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bunlardan birisi de turizmdir. Turizme yönelik devam eden yatırımların önümüzdeki süreçte turizme kazandırılmasıyla ilimiz için olumlu yönde bir değişim sağlanacaktır."