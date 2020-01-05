Zonguldak türkiye'de nadir görülen kuş türü zonguldak'ta fotoğraflandı - Son Dakika
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Zonguldak türkiye'de nadir görülen kuş türü zonguldak'ta fotoğraflandı

7 saat önce

Türkiye'de nadir görülen kuş türü Zonguldak'ta fotoğraflandıBülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tuğrul Atasoy, Türkiye'de nadir görülen ve en son 2016 yılında İstanbul'da tespit edilen alaca çinte kuşunu fotoğraflamayı başardı.

Türkiye'de nadir görülen kuş türü Zonguldak'ta fotoğraflandı

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tuğrul Atasoy, Türkiye'de nadir görülen ve en son 2016 yılında İstanbul'da tespit edilen alaca çinte kuşunu fotoğraflamayı başardı. Alaca çinte, Zonguldak'ın 308'inci kuş türü olarak kayda alınırken, birçok kuş bilimcisi de kente geldi.

Kuş türlerine yönelik çalışmalar yapan Prof. Dr. Tuğrul Atasoy, Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkiinde Zonguldak'ta ilk kez görülen alaca çinte kuşunu fotoğrafladı. Türkiye'deki en nadir görülen kuş türlerinden biri olan alaca çinte, en son 2016 yılında İstanbul Karaburun'da görülmüştü. Kentte ilk kez fotoğraflanan alaca çinte, Zonguldak'ın 308'inci kuş türü olarak kayıtlara geçti. Alaca çinte kuşunun kentte görülmesinin ardından birçok kuş bilimci Zonguldak'a geldi. Ilıksu'da kamp kuran kuş bilimciler de alaca çinte kuşunun fotoğrafını çekmeyi başardı.

ZONGULDAK KUŞ TÜRLERİNDE OLDUKÇA ZENGİN

Kuş bilimcisi BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, alaca çintenin Prof. Atasoy tarafından 3 Ocak Cuma günü saat 11.00 sıralarında fotoğraflandığını söyledi.

Ardından birçok kuş bilimcinin kente gelerek kuşu fotoğrafladığını anlatan Prof. Dr. Sözen, Fotoğrafı sosyal medyada ve kuş gözlemcileri sitelerinde paylaşması üzerine Türkiye'deki kuş gözlemcilerini harekete geçirdi. Çünkü fotoğrafı çekilen tür Türkiye'den kaydı verilen kuş türleri arasında en nadirlerinden birisiydi ve 2016 yılından beri hiç görülmemişti. Tür alaca çinte idi. Haberi alan 30 kadar kuş gözlemcisi Şanlıurfa'dan, İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan, Düzce'den yollara düşerek 4 Ocak 2019 günü sabahtan Zonguldak'a ulaştılar. Ilıksu'da saatler süren arama sonucunda Türkiye'de en fazla kuş türü görmüş olan iki gözlemci olan Emin Yoğurtçuoğlu ve Soner Bekir tarafından kuş tekrar bulundu ve gözlemciler kuşu görme ve fotoğrafını çekme şansını yakaladılar. Alaca çinte aynı zamanda Zonguldak için yeni bir kuş türüydü ve bu kayıtla Zonguldak ilinden belirlenen kuş türü sayısı 308'e yükselmiş oldu. Türkiye'de kaydı verilen kuş türü sayısının 487 olduğunu düşünürsek Zonguldak ilinin kuş türleri bakımından ne kadar zengin olduğu görülmektedir. Bu değerli kaydından dolayı Tuğrul Atasoy hocamızı tebrik ediyoruz dedi.

Zonguldak türkiye'de nadir görülen kuş türü zonguldak'ta fotoğraflandı

Zonguldak, İstanbul, Türkiye, Alaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:42 Kaynak: DHA
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