Zonguldak türkiye'nin en küçük cep uydusu yeni zelanda'dan uzaya fırlatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak türkiye'nin en küçük cep uydusu yeni zelanda'dan uzaya fırlatılacak - Son Dakika

Zonguldak türkiye'nin en küçük cep uydusu yeni zelanda'dan uzaya fırlatılacak

6 saat önce

Türkiye'nin en küçük cep uydusu Yeni Zelanda'dan uzaya fırlatılacakBÜLENT Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Grizu-263 Uzay Takımı, ABD'de düzenlenen model uydu yarışmasında dünya ikincisi olmalarının ardından şimdi de bu yıl yaz aylarında uzaya fırlatmayı planladıkları 5 santimetrelik cep uydu...

Türkiye'nin en küçük cep uydusu Yeni Zelanda'dan uzaya fırlatılacak

BÜLENT Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Grizu-263 Uzay Takımı, ABD'de düzenlenen model uydu yarışmasında dünya ikincisi olmalarının ardından şimdi de bu yıl yaz aylarında uzaya fırlatmayı planladıkları 5 santimetrelik cep uydu olarak bilinen Türkiye'nin en küçük mini küp uydusunu uzaya fırlatmaya hazırlanıyor.

BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 2018 yılında ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen, Amerikan Uzay Bilimleri Derneği ve Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nce (NASA) organize edilen 'Model Uydu Yarışması'nda, tasarladıkları uyduyu 700 metre yüksekliğe fırlatmayı başararak Manchester Üniversitesi'nin ardından dünya ikincisi oldu. 16 Haziran 2019'da da aynı yarışmada İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ardından dünya ikincisi olan Grizu-263 takımı, şimdi Türkiye'nin en küçük cep uydusunu tasarlıyor. Çeşitli mühendislik bölümü öğrencilerinin oluşturduğu 40 kişilik ekip, laboratuvarda büyük bir özenle yaptıkları çalışmayla tasarladıkları mini küp uydusunun maketini tanıttı. 1992'de Zonguldak Kozlu'da grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 263 madenciyi anmak için Grizu 263 adını alan ekip, uydunun üretiminde de Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan destek alıyor.

CEP UYDUSU YENİ ZELANDA'DAN FIRLATILACAK

Takım kaptanı Çağla Dursun, cep uydusunu 2020 yılın yaz ayında Yeniz Zelanda'dan fırlatmak için gerekli izinleri aldıklarını söyledi. Ekip olarak önemli bir projeye başladıklarını, uydu sayesinde elde edilen verileri kurdukları yer uydu istasyonuna aktaracaklarını belirten Dursun, şöyle dedi:

"5 santimetrelik bir mini küp uydu. Bilgisayar çipi e güç devresini de üretiyoruz. Test ve deneme aşamalarına geçeceğiz. Şu an projemiz devam etmekte. Destek verenlere teşekkür ediyoruz. 40 kişilik bir ekibiz. 3 ayrı proje yürütüyoruz. Yer istasyonumuz var. Bunun dışında model uydular tasarlıyoruz. TÜRKSAT model uydu yarışması ve NASA'nın yarışmasına hazırlanıyoruz. Tüm çalışmalarımızı ekip olarak sürdürüyoruz. 2020 yılının ikinci çeyreğinde uydumuzu fırlatmayı planlıyoruz. Tam tarih şu an veremiyoruz çünkü uydu fırlatmalarında tarihler değişkenlik gösterebiliyor."

REKTÖR ÇUFALI: GURUR VE ONUR DUYUYORUZ

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da Grizu 263 takımının elde ettiği başarılarla Türkiye'yi e kendilerini gururlandırdığını söyledi. Üniversite olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Çufalı, "Grizu 263 takımımız birkaç yıldır dünya çağında çok büyük başarılara imza atıyor. Son iki yıldır dünya ikincisi oldular NASA'nın sponsorluğundaki yarışmada. Bu yılda cep uydusu fırlatacaklar 2020 yaz ayında. Diğer öğrencilerimize örnek oluyorlar. Bizde elimizden geldiğince kendilerine destek ermeye çalışıyoruz. İmkanlarımızın ölçüsünde. Grizu 263 gibi diğer takımlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Grizu 263 takımımız bizim onur ve gurur kaynağımız. Kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

Zonguldak türkiye'nin en küçük cep uydusu yeni zelanda'dan uzaya fırlatılacak

Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor
Son dakika: 5 askerimizin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı 'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı MetroPOLL Araştırma son anket sonucunu duyurdu! İşte yeni partilerin oy oranı

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 19:05:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak türkiye'nin en küçük cep uydusu yeni zelanda'dan uzaya fırlatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]