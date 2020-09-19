Zonguldak TYP kurası çekildi - Son Dakika

Zonguldak TYP kurası çekildi

- Zonguldak TYP kurası çekildi Zonguldak İŞKUR Toplum Yararına Programı kapsamında kura çekimi gerçekleştirildi.

- Zonguldak TYP kurası çekildi

ZONGULDAK - Zonguldak İŞKUR Toplum Yararına Programı kapsamında kura çekimi gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta İŞKUR Toplum Yararına Programı kapsamında okullarda 9 ay süreye çalıştırılmak üzere görevlendirilecek temizlik görevlileri ve özel güvenlik görevlileri noter huzurunda gerçekleşen kurayla belli oldu.

Zonguldak Şubesi İŞKUR Müdürü Gönül Demirsu yapılan kura çekimi öncesinde yaptığı açıklamada yeterli katılımın sağlandığını belirtti. Demirsu, "Toplum Yararı ve Kapsamında ilimiz ve ilçelerde alınacak 500 temizlik ve 234 güvenlik görevlisi ile ilgili bugün çekiliş yapılacak. Tabi ki pandemi nedeniyle bu çekilişe dışarıdan katılımcı almıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ve noter yetkilileri burada bulunmakta. Şunu açıklamakta fayda görüyorum; iki listemiz var elimizde. Birinci listemizde engellilerimiz, eski hükümlülerimiz, kadınlarımız ve 35 yaş üstü erkeklerimiz var. İkinci listede de 35 yaş altı erkeklerimiz var. Birinci listemizde yeterli katılım olmadığı takdirde ikinci listemizden noter kura çekilecek. Başvurulara baktığımızda birinci listemiz yeterli görünüyor. Yeteri kadar başvurumuz var. Noter çekilişine müteakiben daha sonra GBT sorgulama Emniyet Müdürlüğü'nce yapılacak. Ardından gelir sorgulama yapılacak. Şunu söylemek istiyorum; noterden çıkan bugünkü katılımcılarımız, illa hemen başlayacak diye bir şey yok çünkü; bildiğiniz gibi son düzenlemeye göre asgari ücreti 1 buçuk katı oranında evine gelir girenler, bu programa katılamayacaklar. Bu da 3 bin 480 liraya tekabül ediyor. Noter çekilişinden sonra gelir taramaları yapıldıktan sonra, bu sayıyı aşanlar listeden çıkarılacak. Onların yerine yedekler devreye girecek. Bugün burada Ereğli, Çaycuma ve Gökçebey yok. Diğer ilçelerimizin tamamı merkez ile birlikte burada çekilecek." dedi.

Zonguldak Merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerdeki okullarda görevlendirilecek personellerin kura çekimi Zonguldak Endüstri ve Meslek Lisesi'nde gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle katılımların alınmadığı kura noter huzurunda gerçekleşti. İlk kurayı basın mensupları çekti.

Zonguldak Merkez ve köylerde görevlendirilecek temizlik görevlisi için 150, Kozlu için 29, Kilimli için 25, Devrek için 31 ve Alaplı için ise 45 kişi için kura çekildi. Güvenlik görevlisi için ise Merkez'de 60, Kozlu'da 14, Kilimli'de 17, Devrek'te 19, Alaplı'da ise 19 kişi için kura çekildi.

Okullarda görevlendirilecek 500 temizlik görevlisi ile 234 güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 734 kişi kurayla belirlendi.

Zonguldak TYP kurası çekildi

Güvenlik Görevlisi, Zonguldak, Noter, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 13:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak TYP kurası çekildi - Son Dakika

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