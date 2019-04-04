Zonguldak 'Ucuz Ekmek' Kavgasından Burnu Kırıldı
1 saat önce
'Ucuz ekmek' kavgasından burnu kırıldıZonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde ekmek fırını sahibi aile, ucuz ekmek sattığını ileri sürdükleri Bayram Tetik'i darp ederek burnunu kırdı.
'Ucuz ekmek' kavgasından burnu kırıldı Zonguldak
'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı
beldesinde ekmek fırını sahibi aile, ucuz ekmek sattığını ileri sürdükleri Bayram Tetik'i darp ederek burnunu kırdı. Yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ormanlı belde merkezinde önceki gün meydana gelen olayda, Bayram Tetik(43) aracına ekmekleri yüklediği sırada aynı beldede fırın işletmeciliği yapan Y.S., A.S. ve M.S. yanına geldi. İki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.S., yumruk attığı Bayram Tetik'in burnunu kırdı. Kavgayı diğer esnaflar ayırdı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Bayram Tetik, 250 gram ekmeği 1 liradan sattığı için rakip fırın işletmecilerinin saldırısına uğradığını söyledi. Enflasyonla mücadele kapsamında ekmeği 1 liradan sattığını ve satmaya da devam edeceğini alatan Bayram Tetik, jandarmaya giderek kendisine saldıranlardan şikayetçi olduğunu söyledi.
Y.S. ise jandarmada alınan ifadesinde ekmeği 1 liradan satması nedeniyle kendilerinin zor durumda kaldığını ve ekmeğin her yerde olduğu gibi 1.5 liradan satılmasını istediklerini bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını söyledi. Fırının güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, çıkan tartışma ve yaşanan kavga anı görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:11 Kaynak: DHA
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