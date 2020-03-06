Zonguldak unutulan valiz polisi harekete geçirdi - Son Dakika
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Zonguldak unutulan valiz polisi harekete geçirdi

6 saat önce

Unutulan valiz polisi harekete geçirdiZONGULDAK'ta köprünün üzerinde unutulan valiz, polisi harekete geçirdi.

Unutulan valiz polisi harekete geçirdi

ZONGULDAK'ta köprünün üzerinde unutulan valiz, polisi harekete geçirdi. Fünye ile patlatılmak üzereyken gelen esnaf Korhan Taşçı'nın müşterisine ait olduğunu söylemesi üzerine valiz, kendisine teslim edildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Terakki Mahallesi Soğuksu Semti'nde meydana geldi. Fevkani Köprüsü'nde valiz görenler, durumu polise bildirdi. Kısa sürede gelen polis, trafiği kesip, yolu kapattı. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından bomba imha ekibine haber verildi. Bomba imha uzmanı, valizi fünye ile patlatmak üzereyken gelen esnaf Korhan Taşçı, valizin müşterisine ait olduğunu söyledi.

Polis, valizi unutan kişiyle görüşüp, valizi Taşçı'ya teslim etti. Taşçı, "Müşterim il dışına giderken valizi unutmuş. Bende buradaki hareketliliği görerek müdahale ettim" dedi.

Zonguldak unutulan valiz polisi harekete geçirdi

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:07 Kaynak: DHA
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