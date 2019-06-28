Son Dakika Haberleri: ZONGULDAK UYUŞTURUCUDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ ADALET İSTİYORUM
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ZONGULDAK UYUŞTURUCUDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ ADALET İSTİYORUM

53 dakika önce

Zonguldak'ta polisin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta polisin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri gazetecilere, Adalet istiyorum arkadaşlar. Suçsuzum, takip edinö dedi. Diğer şüpheli de, Burada herkes suçsuzö diye karşılık verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü'nde kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 kişi ve uyuşturucu satın aldığı belirlenen 14 kişi olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı. 14 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.C., T.G., T.G., S.Ö., E.G. ve Y.T. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.G., adliyeye girdiği sırada Adalet istiyorum arkadaşlar. Suçsuzum takip edinö dedi. Araçtan inen diğer şüphelinin de, Herkes suçsuz. Kimsenin suçu yokö demesi dikkat çekti.
ZONGULDAK UYUŞTURUCUDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ ADALET İSTİYORUM
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:45 Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel
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