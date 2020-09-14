ZONGULDAK Üzerine dolap devrilen minik Ebrar toprağa verildi - Son Dakika

Üzerine dolap devrilen minik Ebrar toprağa verildi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, oyun oynarken üzerine dolap devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Ebrar D.'nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ebrar D.'nin cenazesi helallik için evine götürüldü. Burada anne Ö.D. ve baba K.D., gözyaşlarını tutamadı. Ebrar D., ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi. Ebrar D.'nin ailesi, gazetecilerin cenazeden görüntü almasını engelledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 17:09 - Kaynak: DHA
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