Son Dakika Haberleri: Zonguldak Vali Erdoğan Bektaş'tan, İş İstedi

Zonguldak Vali Erdoğan Bektaş'tan, İş İstedi

1 saat önce

Vali Erdoğan Bektaş'tan, iş istediZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta yaşayan Hicran Üzerli(42), valilik önünde gördüğü Vali Erdoğan Bektaş'tan, eşinin engelli, kendisinin de kanser olduğunu söyleyerek iş istedi.

Vali Erdoğan Bektaş'tan, iş istedi

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta yaşayan Hicran Üzerli(42), valilik önünde gördüğü Vali Erdoğan Bektaş'tan, eşinin engelli, kendisinin de kanser olduğunu söyleyerek iş istedi.

Vali Erdoğan Bektaş, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından valilik önündeki programa katıldı. Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ve İl Jandarma Alay Komutanı albay Gökhan İnan ile birlikte sohbet eden Vali Bektaş'ın yanına gelen Hicran Üzerli, eşinin engelli olduğunu kendisinin de kanser olduğunu söyleyerek iş istedi. Vali Bektaş'a, 'Elinizi, ayağınızı öpeyim' diyen Hicran Üzerli, "Bütün iş başvurularım burada. Ağabeyim, babam beni işe sokun neresi olursa. Bütün her yere başvuruyorum ama işe giremiyorum. Başvurularıma bakın." dedi. Vali Bektaş, "Bir dakika konuşalım. İş-Kur'dan girdiniz mi?" diye sordu. İş-Kur' dan da işe giremediğini ifade eden Hicran Üzerli, "Ayakta kalmak için gerçekten direniyorum. Kızım eşinden ayrıldı. 3 yaşında torunum bende kalıyor. Kirada kalıyorum." diye konuştu. Hicran Üzerli'nin bilgilerini alan Vali Bektaş, ilgileneceğini söyledi.

3 YILDIR VALİLİĞE GİDİP GELİYORUM

Bir süre daha valilik önünde duran Hicran Üzerli, gazetecilere yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"3 yıldır valiliğe geliyorum. Geldiğimde kanser hastası değildim. Ölmek üzereyim, yataktan kalkamıyorum. Psikolojim bozuldu, çırpınıyorum 'Lütfen bana ve kocama iş bulun' dedim. Hiçbirisi inanmadı. Gelin evimi görün dedim. Evime geldiler ne halde olduğunu gördüler. Sonra sağlık problemleri yaşadım kanser oldum, saçlarımı kestirdim yine geldim. Eşim felç geçirdi. Valilikten ekipler geldi, evimi incelediler. Eşimin bir sandık dolusu ilaçlarını gördüler. Ben yine kendimi inandıramadım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:02 Kaynak: DHA

Zonguldak, Erdoğan Bektaş, Güncel
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