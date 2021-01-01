ZONGULDAK - Vali Mustafa Tutulmaz yılbaşı denetimlerine katıldı - Son Dakika

Vali Mustafa Tutulmaz'ın polis merkezine ziyareti
Vali Mustafa Tutulmaz'ın polis denetimine katılması
Vali Mustafa Tutulmaz'ın bir motosiklet sürücüsüyle diyaloğu
Vali Mustafa Tutulmaz'ın tarım izni olan bir kişiyle ilgili yaşanan olayı anlatması
Vali Mustafa Tutulmaz'ın gazetecilere aç ıklama yapması
Vali Mustafa Tutulmaz'ın jandarma komutanlığına ziyareti
ZONGULDAK - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karaelmas Polis Merkezini ziyaret ederek polis ekiplerinin yaptığı denetime katıldı.
Güvenlik güçleri ve sürücülerin yeni yılını kutlayan Tutulmaz, izin kağıdını attığını söyleyen motosiklet sürücüsüne cezayı hatırlatarak eve gönderdi.
Vali Tutulmaz, gazetecilere, insanlığın 2020'de sıkıntılı bir yıl geçirdiğini, Kovid-19 salgını ve doğal afetlerle mücadele edildiğini belirterek, "Bilhassa son 20 gündür alınan tedbirlerle şükür yine iyi bir konuma doğru hızla ilerliyoruz." dedi.
Tutulmaz, Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek, personelin yeni yılını kutladı.
Kaynak: AA
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