Zonguldak Vali Vekili Taşdan: İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez - Son Dakika

Zonguldak Vali Vekili Taşdan: İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez

ZONGULDAK'ta, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından kent genelinde iş yerleri ve toplu yaşam alanlarında denetimler gerçekleştirildi. Vali Vekili Nevzat Taşdan, son zamanlarda vakaların arttığını söyleyerek, "İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez" dedi.

Kent merkezinde saat 10.00'da başlayan denetime, Zonguldak Vali Vekili Nevzat Taşdan, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Sinan Toprak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Musa Menteşe, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner katıldı. İş yerleri ve toplu yaşam alanlarında yapılan denetimlerde vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Sosyal mesafe kurallarına uymayan işletmeler ise uyarıldı.

Vali Vekili Nevzat Taşdan, denetimlerin bundan sonra daha da sık olacağını söyledi. Son zamanlarda vakaların arttığına dikkat çeken Taşdan, "Son zamanlarda vakalar biraz daha artmaya başladı. Kurban Bayramı'nı geçirdik. İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez. Sonuçta bu hafta göreceğiz. Bize düşen, vatandaşlara, herkese düşen görev dikkatli olmak. Mutlaka maske, sosyal mesafe ve el temizliğinin yapılması önemli. Gelen talimatlarda öyle. Bundan sonra sıklıkla denetlemeler olacak. Önce uyarıyoruz. Bundan sonra cezalarda şiddetli şekilde uygulanmaya başlanacak. Bu açıdan vatandaşlarımız kendi sağlığı için, hem toplum ve ülkemizin sağlığı için çok dikkatli olmak durumundayız. Çünkü yaşlılarımızın hayatını tehlikeye atma ihtimali çok yükseliyor. Vakalara da bakıyoruz, insanlar İstanbul'dan, Antalya'dan, Ankara'dan babasını, annesini ziyaret etmeye geliyor. Maalesef hasta olup gidiyor. Bu tür vakalarda var. Bu açıdan artık çok daha dikkatli olmak lazım. Denetimler bundan sonra daha sık ve daha organize şekilde yapılacak ve cezalarda uygulanacak" dedi.