Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme - Son Dakika

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Denetimlerde 5 kişiye ilk uyarı, 5 kişiye ikinci uyarı ve para cezası 1 kişiye ise izolasyona uymama cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 3 bin 79 resen denetim, 8 ihbar ve 480 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde il genelinde 5 kişiye ilk uyarı, 5 kişiye ikinci uyarı ve para cezası 1 kişiye ise izolasyona uymama cezası uygulandı. - ZONGULDAK