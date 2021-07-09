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Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme - Son Dakika

Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

09.07.2021 11:13
Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme, System.String[]

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 2 bin 653 resen denetim, 19 ihbar ve bin 309 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 iş yerine 1'inci uyarı, 1 iş yerine 2'inci uyarı ve ceza, 4 kişiye izolasyona uymama cezası verildi. - ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme
Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme
Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme - Son Dakika


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