Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme - Son Dakika

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bin 351 resen denetim, 26 ihbar ve bin 67 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 iş yerine 1'inci uyarı, 9 iş yerine 2'inci uyarı ve ceza, 1 kişiye izolasyona uymama cezası verildi. - ZONGULDAK