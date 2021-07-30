Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme - Son Dakika

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 2 bin 385 resen denetim, 45 ihbar ve bin 600 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 1 iş yerine 1'inci uyarı, 3 iş yerine 2'inci uyarı ve ceza, 2 kişiye izolasyona uymama cezası verildi. - ZONGULDAK