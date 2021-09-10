Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme - Son Dakika

Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bin 608 resen denetim, 53 ihbar ve 5 bin 213 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 6 iş yerine 1'inci uyarı, 2 iş yerine 2'inci uyarı ve ceza, 9 kişiye izolasyona uymama cezası verildi. - ZONGULDAK

Son Dakika

Korkulan oldu, ülke alarm durumuna geçti! Fransa'da bir çiftlikte kuş gribi belirlendi

Akşener'in İmamoğlu için yaptığı benzetme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirdi: Fatih kim siz kim?

Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti

Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir

2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi

Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı

Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi

2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı