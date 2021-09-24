Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme - Son Dakika

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bin 860 resen denetim, 63 ihbar ve 6 bin 424 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 1kişiye 2'inci uyarı ve ceza, 9 kişiye izolasyona uymama cezası verildi. - ZONGULDAK