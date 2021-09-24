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Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme - Son Dakika

Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

24.09.2021 10:40
Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme, System.String[]

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bin 860 resen denetim, 63 ihbar ve 6 bin 424 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 1kişiye 2'inci uyarı ve ceza, 9 kişiye izolasyona uymama cezası verildi. - ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme
Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme - Son Dakika


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