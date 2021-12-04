Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme - Son Dakika

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 25 Kasım tarihinden itibaren yapılan denetimlerde 2 bin 234 resen denetim, 17 ihbar ve bin 754 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 kişiye ilk uyarı,1 kişiye 2'inci uyarı ve ceza, 2 kişiye izolasyona uymama cezası verildi. - ZONGULDAK