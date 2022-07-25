Zonguldak Valiliği önünde trafik kazası - Son Dakika
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Zonguldak Valiliği önünde trafik kazası

25.07.2022 00:29
Zonguldak Valiliği önünde trafik kazası

Zonguldak Valiliği binasının hemen önünde trafik kazası meydana geldi.

Zonguldak Valiliği binasının hemen önünde trafik kazası meydana geldi. Maddi hasarla sonuçlanan kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Zonguldak Valiliği önündeki Gazipaşa caddesi istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre,K.A'nın idaresindeki 67 FC 806 plakalı otomobil, sürücünün paspasın ayağına takılması sonucu direksiyon kontrolunü yitirmesi sonucu cadde üzerindeki reklam direğine çarptı. Reklam direğini deviren otomobilde maddi hasar oluştu.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından, kazaya karışan otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak Valiliği, Gazipaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak Valiliği önünde trafik kazası - Son Dakika

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