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Zonguldak Valiliğinden tematik denetleme - Son Dakika

Zonguldak Valiliğinden tematik denetleme

25.12.2021 15:19
Zonguldak Valiliğinden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 16 Aralık tarihinden itibaren yapılan denetimlerde bin 923 resen denetim, 11 ihbar ve bin 380 izolasyon denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde 3 kişiye ilk uyarı, 1 kişiye izolasyona uymama ceza uygulandı. - ZONGULDAK

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Zonguldak Valiliği, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak Valiliğinden tematik denetleme - Son Dakika


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