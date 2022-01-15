Zonguldak Valiliğinden tematik denetleme - Son Dakika

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 7 -15 Ocak tarihinden itibaren yapılan denetimlerde 445 ekiple bin 816 resen denetim yapıldı. 8 ihbar ve bin 767 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 3 kişiye ilk uyarı yapıldı. - ZONGULDAK