Zonguldak Valisi Bektaş Bartın Üniversitesi'nde

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.



Üniversitenin Ağdacı Kampüsü Rektörlük Binasında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Vali Bektaş, "Üniversiteler birer eğitim kurumu olmakla birlikte bölgesel kalkınmaya da çok değerli katkılar sunmaktadır. Bilim insanlarının yaşadıkları çevreyi gözeterek yapacağı bilimsel çalışmalar hem bölgemiz için hem de ülkemiz için fevkalade önem arz etmektedir. Bu noktada bölgesel iş birlikleri bizler için önemli bir yer tutmaktadır. Bölgemize bakıldığında ülkemizin geleceği açısından büyük bir öneme sahip olan 'Filyos Projesi'nin hemen yanı başımızda çok önemli bir çalışma sahası olduğu kanısındayım. Bölge üniversiteleri ortak çalışmalar üreterek bu projeye katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Sayın rektörümüze bölgesel odaklı çalışmalara verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, Bartın Üniversitesi'nin başarılarının devamını diliyorum" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uzun ise "Başta şehrimiz olmak üzere bölgemizin dinamiklerini gözetmek her zaman önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bartın Üniversitesi olarak bilimsel bilgiyi faydaya dönüştürmek konusunda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada Pakistan Government College Lahore Üniversitesi (GCU) ile birlikte yürüttüğümüz biyoetanol projesi çıktıları itibarıyle bölgemize büyük faydalar sağlayacaktır. Bununla birlikte ülkemiz açısından çok önemli bir yere sahip olan 'Filyos Projesi'nin farkında olarak akademisyenlerimiz çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir. Hali hazırda geçtiğimiz yıl öğrenci almaya başlayan Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümleri, 'Filyos Projesine' ciddi faydalar sağlamak adına çalışmalarına başlamıştır. Bununla beraber bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne cevap verebilmek adına yeni fakülte ve bölümler açmaya devam ediyoruz. Geçen yıl itibari ile kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi bünyesinde açtığımız psikoloji bölümü, yetiştireceği nitelikli bireyler ile ülkemize en iyi şekilde hizmet edecektir" dedi.



Üniversite olarak iş birliklerine verdikleri öneme de değinen Rektör Uzun, "Üniversitemiz iş ve dış paydaşları ile sürekli olarak iletişim halinde çalışmalarını yürütmektedir. Bizleri iş birlikleri konusunda teşvik eden ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Bartın Valimiz Sinan Güner'e de şükranlarımı sunuyorum. Bartın Üniversitesi olarak ortak aklın harekete geçirilmesi için her zaman bölgesel iş birliklerine oldukça istekliyiz. Sahip olduğumuz potansiyele güvenerek söyleyebilirim ki içinde bulunduğumuz her işbirliği bölgemize ve ülkemize değer katacaktır. Kıymetli görüşlerini bizimle paylaşan ve ziyaretleri ile bizleri onurlandıran Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mağazada Omuz Atma Kavgası Çıktı, Ortalık Savaş Alanına Döndü

Bangladeşli Kadın Doğum Yaptıktan Bir Ay Sonra İkiz Bebek Dünyaya Getirdi

Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız

Seçim Afişini Sökmeye Çalışanları Engelleyen Kadının İş Yeri İşaretlendi