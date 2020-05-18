Zonguldak Valisi Bektaş'tan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bektaş, mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın, Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Zonguldak'ta da sevinç ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

19 Mayıs 1919'un, bağımsızlık ve özgürlük iradesinden asla ödün vermeyen bir milletin kahraman ordusuyla çok büyük bedeller ödeyerek yoktan var oluşunun başladığı gün olduğunu belirten Bektaş, şunları kaydetti:

"Türk milleti büyük bir cesaret, inanç ve kararlılıkla sürdürülen Kurtuluş Savaşı'ndan başarıyla çıkarak, bir milletin zorda kaldığında neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Kurtuluş Savaşı, bağımsızlık ve özgürlüğüne sahip çıkanların, vatan sevgisini her şeyden üstün tutanların, esarete karşı duranların yazdığı büyük bir destan, onurlu bir mücadelenin adıdır. Büyük bir zaferle çıktığımız kurtuluş mücadelesinin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile bugünkü büyük ve güçlü devletimizin temelleri atılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en büyük eserimdir dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan gençlere emanet ederek onlara verdiği önemi, duyduğu güveni göstermiş, onurlu bir mücadelenin başlangıcı olan bu günü de sevgili gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir."

Şanlı tarihe ve büyük devlete sahip çıkmanın, geleceğin güvencesi gençleri aynı bilinçle yetiştirmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Bektaş, "Kalpleri vatan sevgisiyle dolu, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde birbirine sevgi ve saygıyla yaklaşan, çok iyi eğitim almış, çağın gereklerine uygun bilgi ve beceriyle donatılmış, üretken, aklı ve bilimi yol gösterici kabul etmiş, araştıran, sorgulayan, şanlı tarihini, kültürünü özümsemiş, ülkesini milletini seven, sorunlara duyarlı sevgili gençlerimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni geleceğe en iyi şekilde taşıyacaktır. İnanıyoruz ki sevgili gençlerimiz kahraman ecdadından devraldığı bu büyük emanetin sorumluluğunu üstlenerek milli birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzü bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, saygıdeğer halkımızın ve sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.