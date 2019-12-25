Zonguldak Valisi Bektaş'tan ruhsatsız maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak Valisi Bektaş'tan ruhsatsız maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Zonguldak Valisi Bektaş'tan ruhsatsız maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağındaki patlamanın biriken gazlar neticesinde meydana geldiğinin değerlendirildiğini bildirdi.

Zonguldak Valisi Bektaş'tan ruhsatsız maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağındaki patlamanın biriken gazlar neticesinde meydana geldiğinin değerlendirildiğini bildirdi.

Vali Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, maden ocağının daha önce jandarma tarafından yapılan kontrollerde boş olduğu tespit edilip patlatılarak kapatıldığını belirtti.

Patlamanın, yine kaçak olarak açılmaya ve kömür çıkarılmaya hazırlanırken ocakta biriken gazların patlaması sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiğini aktaran Bektaş, şunları kaydetti:

"Ocak içinde kalan Uğur ve Erdem Korkmaz isimli iki işçimizin Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Üzücü olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı olarak kurtarılan Bahri Yeniay'a acil şifalar diliyorum."

Öte yandan yaralı işçi Yeniay'ın tedavisi için İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olay

İlçeye bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız maden ocağının yaklaşık 40 metre içerisinde metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana gelmiş, ocakta çalışanlar tarafından yaralı olarak çıkarılan Bahri Yeniay (51), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Ocakta mahsur kalan işçiler Erdem ve Uğur Korkmaz'ı kurtarma çalışması başlatılmış, ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahsur kalan işçilerden birinin cesedine yaklaşık 1 saat, diğerininkine ise 3,5 saat sonra ulaşılmıştı.

Zonguldak, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:54 Kaynak: AA
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