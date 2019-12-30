Zonguldak Valisi Bektaş'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Zonguldak Valisi Bektaş'tan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zonguldak Valisi Bektaş'tan yeni yıl mesajı, System.String[]

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bektaş, mesajında, dünyada barışın ve sağduyunun egemen olacağı, sağlık, huzur, mutluluk ve tüm güzelliklerin içtenlikle yaşanacağı yeni bir yıl diledi.

Bektaş, mesajında, "Daha da çok çalışarak, birlik beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ruhuyla hareket ederek, birbirimize kenetlenmiş, kalkınmış, güçlü bir devlet olarak, aydınlık yarınlara güvenle ulaşacağımız yeni bir yıla giriyoruz. Zonguldaklı hemşehrilerimizin, tüm çalışanlarımızın, kolluk görevlilerimizin ve basın mensuplarımızın yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:50 Kaynak: AA
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