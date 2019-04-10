Zonguldak Valisi Bektaş'tan Ziyaret

Zonguldak
Valisi Erdoğan Bektaş
, Genel Maden
İşçileri Sendikasını (GMİS) ziyaret etti.
GMİS'ten yapılan açıklamada, Vali Bektaş
'ın GMİS yönetim kuruluna, göreve seçilmelerinden dolayı yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Erdoğan Bektaş'ın, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu
, Genel Sekreter
Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile görüştüğü kaydedildi.