Son Dakika Haberleri: Zonguldak Valisi Bektaş'tan Ziyaret

Zonguldak Valisi Bektaş'tan Ziyaret

31 dakika önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Genel Maden İşçileri Sendikasını (GMİS) ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Bektaş'tan Ziyaret, System.String[]
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Genel Maden İşçileri Sendikasını (GMİS) ziyaret etti.

GMİS'ten yapılan açıklamada, Vali Bektaş'ın GMİS yönetim kuruluna, göreve seçilmelerinden dolayı yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Erdoğan Bektaş'ın, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile görüştüğü kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:35 Kaynak: AA
Sekreter, Zonguldak, Erdoğan Bektaş, Güncel
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