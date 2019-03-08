Son Dakika Haberleri: Zonguldak Valisi Bektaş'tan Ziyaretler

Zonguldak Valisi Bektaş'tan Ziyaretler

1 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kilimli ilçesi ile Çatalağzı beldelerine ziyaretlerde bulundu.

Zonguldak Valisi Bektaş'tan Ziyaretler, System.String[]
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kilimli ilçesi ile Çatalağzı beldelerine ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Bektaş'ın Kilimli'de faaliyette bulunan bir kurabiye imalat fabrikasında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, fabrikada yapılan imalatlar konusunda yetkililerden bilgi alan Bektaş'a, ziyarette Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan ve Kilimli Belediye Başkanı Ali Arslankılıç'ın da eşlik ettiği kaydedildi.

Vali Bektaş'ın, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ile Çatalağzında bulunan bir termik santralin limanını gezdiği ifade edilen açıklamada, Bektaş'ın termik santralin tesislerinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldığı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:34 Kaynak: AA

Çatalağzı, Kilimli, Zonguldak, Erdoğan Bektaş, Güncel
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