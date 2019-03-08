Zonguldak Valisi Bektaş'tan Ziyaretler
1 saat önce
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kilimli ilçesi ile Çatalağzı beldelerine ziyaretlerde bulundu.
Zonguldak
Valisi Erdoğan Bektaş
, Kilimli
ilçesi ile Çatalağzı
beldelerine ziyaretlerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Bektaş
'ın Kilimli'de faaliyette bulunan bir kurabiye imalat fabrikasında incelemelerde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, fabrikada yapılan imalatlar konusunda yetkililerden bilgi alan Bektaş'a, ziyarette Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan
ve Kilimli Belediye Başkanı Ali Arslankılıç'ın da eşlik ettiği kaydedildi.
Vali Bektaş'ın, AK Parti
Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen
ile Çatalağzında bulunan bir termik santralin limanını gezdiği ifade edilen açıklamada, Bektaş'ın termik santralin tesislerinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldığı aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:34 Kaynak: AA
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